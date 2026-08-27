В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек

Фото: МАХ/Александр Хинштейн/Hinshtein

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Удар пришелся по зданию, в котором расположены магазин и пекарня.

В Беловском районе Курской области шесть человек получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на здание с магазином и пекарней. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, удар пришелся по зданию в слободе Белой, где в момент атаки находились люди. Среди пострадавших — пять женщин и мужчина.

Четыре женщины получили травмы головы. Еще у одной диагностировали слепое осколочное ранение правого бедра и сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Позже раненых планируют перевезти в Курск для дальнейшего лечения.

В результате атаки также пострадало само здание. У него повреждены фасад, крыша и остекление. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области после падения обломков украинских беспилотников загорелся лес. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, возгорание произошло в Шолоховском лесничестве. К 07:00 пожар на площади 3,3 гектара удалось локализовать. Всего силы ПВО перехватили более 70 беспилотников над Каменском-Шахтинским и восемью районами области.

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