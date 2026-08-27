«Я сжег штаны навсегда»: SHAMAN избавился от привычного предмета одежды

SHAMAN навсегда избавился от кожаных штанов и больше к ним не вернется

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец провел совещание со своей портной и решил смело изменить сценический образ.

Певец, заслуженный артист России SHAMAN решил навсегда избавиться от своих знаменитых кожаных штанов. Об этом он рассказал 5-tv.ru на фестивале Русское поле.

«У нас с портной коллегиальное проходит собрание<…> Как вы знаете, кожаные штаны я сжег навсегда и больше к ним не вернусь», — заверил артист.

Кроме того, певец намерен и дальше экспериментировать со своим образом и принимать смелые дизайнерские решения. Поводом к разговору о стиле стал комплимент, который корреспондент сделала вышитому сюртуку Дронова. Эта эксклюзивная вещь оформлена декоративными элементами в духе военной формы Российской Империи.

Кроме того, SHAMAN рассказал, где черпает вдохновение для своих нарядов.

«Все что я когда-либо посмотрел, увидел, все это дело проявляется во внешних образах», — поделился певец.

Он также подчеркнул, что для любого артиста эстрады очень важно уметь поражать публику не только музыкой, но и внешним видом.

SHAMAN сжег свои легендарные кожаные штаны в простой деревенской печи в июле 2026 года. Он объяснил свой поступок приближающимся юбилеем и потребностью найти более взрослый и серьезный образ.

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