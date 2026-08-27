Образование или сцена? Игорь Николаев рассказал, каким видит будущее дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вероника, которой осенью исполнится 11 лет, недавно выступила с песней собственного сочинения «Небо с голубыми глазами».

Десятилетняя дочь народного артиста России Игоря Николаева Вероника уже попробовала себя на большой сцене, однако ее отец считает, что сейчас девочке прежде всего необходимо сосредоточиться на учебе. Об этом музыкант рассказал 7Дней.ru на пресс-конференции по случаю открытия барельефа в честь конкурса «Новая волна» в парке Елмай.

Вероника, которой осенью исполнится 11 лет, недавно дебютировала на сцене с песней собственного сочинения «Небо с голубыми глазами». Сначала девочка выступила на «Детской Новой волне», а затем вышла на сцену в Кремле вместе с отцом. При этом Николаев не торопится связывать успех дочери с началом профессиональной карьеры.

По словам музыканта, сейчас для Вероники важнее получить образование, в том числе продолжить обучение в музыкальной школе. Сам Николаев убежден, что артисту недостаточно обладать природными способностями — необходимо хорошо владеть профессией.

«То, что образование необходимо, — я в этом убежден. Если вы профессионал, вы должны знать и владеть своей профессией», — заявил композитор.

Сам Николаев особенно ценит классическую музыку и считает ее более долговечной. Он допускает, что некоторые его популярные песни со временем могут забыться, тогда как написанные им фортепианные произведения продолжат жить благодаря ученикам музыкальных школ, которые исполняют их в процессе обучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва делится с регионами лучшими практиками в сфере образования. Проект «Взаимообучение городов» реализуется Корпоративным университетом московского образования с 2017 года. За это время его участниками стали свыше 490 тысяч педагогов из регионов, которые посетили более 2,6 тысячи образовательных интенсивов.

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