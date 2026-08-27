Пассажирке взорвавшегося в Петербурге авто помогли выбраться прохожие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв произошел утром 27 августа на Колпинском шоссе.

Пассажирке автомобиля, взорвавшегося на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге, помогли выбраться из машины прохожие. Об этом 5-tv.ru рассказала женщина, ставшая очевидцем произшедшего.

По ее словам, после взрыва она выглянула из окна и увидела на месте сотрудников полиции и пожарных. Вскоре прибыли две бригады скорой помощи. Пассажирка находилась рядом с автомобилем: прохожие помогли ей выбраться и умыли лицо.

Свидетельница также опровергла распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что женщине якобы оторвало ноги. По ее словам, ничего подобного она не заметила.

Пострадавшая пыталась самостоятельно подняться на носилки, однако сотрудники экстренных служб помогли ей. Очевидица предположила, что женщина могла получить ушибы или внутренние повреждения.

Взрыв произошел утром 27 августа в районе Славянка. По предварительным данным, погиб водитель автомобиля, имевший отношение к Минобороны, а его супруга, находившаяся на пассажирском сиденье, выжила и была госпитализирована.

Сначала причиной происшествия называли взрыв газобаллонного оборудования, однако следствие также проверяет версию о применении самодельного взрывного устройства. Региональный СК возбудил уголовное дело. Территория оцеплена, специалисты проводят осмотр места происшествия и готовят необходимые судебные экспертизы.

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