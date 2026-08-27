При столкновении двух автобусов в Петербурге пострадали 11 человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Среди пострадавших есть ребенок.
Два автобуса столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Предварительно, один из автобусов врезался в заднюю часть другого, и оба съехали в кювет. Источник сообщил о 11 пострадавших, в том числе среди них есть один несовершеннолетний.
К устранению последствий привлекли специальную технику и работников МЧС.
Ранее 5-tv.ru писал, что ранним утром 27 августа шестерых человек отправили в больницу после столкновения автобуса и грузовика в Улан-Удэ. Авария произошла на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе.
Травмы получили водитель и пять пассажиров общественного транспортного средства. Тогда для ликвидации последствий аварии привлекли 17 человек и пять единиц техники.
Ранее около полуночи также произошло массовое ДТП на окраине Москвы на внутренней стороне 60-ого километра МКАД с участием пяти автомобилей.
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