Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

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Российский лидер направил телеграмму председателю КНР в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем послании российский лидер передал слова поддержки всем, кто потерял родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стихийное бедствие произошло 26 августа в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг на границе Китая и Непала.

В результате природной катастрофы также пострадал Непал. Путин направил соболезнования и руководству этой страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пропавших без вести в результате схода селя в Тибетском автономном районе Китая увеличилось до 558 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР. Катастрофа произошла утром 26 августа в уезде Гьиронг города Шигадзе. По уточненной информации, среди пропавших числятся 260 иностранных граждан.

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