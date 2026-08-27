Увез и угрожал убить: в Дагестане задержали мужчину, который похитил девочку

В Дагестане задержали мужчину, который увез девочку в лес

Фото: МАХ/СУ СК России по Республике Дагестан/id570004769_gos

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Полицейские сумели спасти малолетнюю.

Следком Дагестана возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который похитил малолетнюю девочку, покусившись на ее убийство. Об этом сообщили в канале управления СК по региону в МАКС.

«Межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя», — гласит публикация.

По данным следствия, фигурант 25 августа 2026 года похитил ребенка в селе Цлак Хивского района. Мужчиной руководили личные неприязненные чувства. Он пригрозил малышке насилием, после чего увез ее на своем авто.

Оперативники немедленно выдвинулись по следу похитителя и уже 26 августа нашли его машину на окраине села Цмур Сулейман-Стальского района. Злоумышленник и девочка были внутри.

Когда полицейские попытались задержать его, тот стал угрожать убийством девочки, но силовики смогли отбить ее и задержать. При этом двое их них сами получили травмы от ударов агрессора. Идет расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчина похитил пятилетнего мальчика в Кузбассе.

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