«Может загореться»: жители многоэтажки возмущены проводом для электрокара во дворе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Их сосед заряжает машину прямо с шестого этажа.

Крупный скандал сейчас разгорается между соседями в одном из домов столицы. Местный житель проявил изощренную и при этом опасную изобретательность. Он решил заряжать свой электрокар напрямую из квартиры и просто протянул провод через окно. Только вот другие собственники такую идею не оценили. Они боятся, что в любой момент может вспыхнуть пожар или кого-то ударит током. И такие случаи уже не редкость по всей стране. Корреспондент «Известий» Владислав Щербанов продолжит.

— Он заряжает машину через удлинитель из квартиры.

Такой способ зарядки автомобиля вряд ли можно назвать привычным. А вот жители многоэтажки на юго-западе столицы наблюдали за этим процессом чуть ли не каждый день. Владельцу негде заряжать электрокар, поэтому он нашел простое решение — протянул провод к автомобилю прямиком из своей квартиры на шестом этаже. Соседи идею не оценили.

— Сколько она берет, что там у нее, в этой машине? Как ее здесь заряжать? А она и все остальные машины здесь, она же загореться может.

Белый автомобиль — китайский внедорожник класса гибрид, то есть заряжаться он может и на ходу. Поэтому необходимости в таком изощренном способе заправки машины электричеством нет. Но у владельца иномарки свой ответ на все претензии.

«Я же все предусмотрел, у меня провод в броне, конечно, не боюсь, я понимаю, соображаю, что я делаю. Здесь провод был у меня неделями протянут. Там высота приличная. Что за „Газель“ такая должна проехать? С шестого этажа вон до туда», — оправдывается водитель.

Несмотря на такую уверенную аргументацию, по словам экспертов, подобный способ зарядки не гарантирует безопасность для окружающих.

«Любые непредусмотренные дополнительные подключения к мощностям, которые не распределены на его квартиру, являются потенциально опасными. Есть технические данные к проводу, чтобы им заряжать автомобиль. Такие они или не такие — мы с вами не знаем», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Поводов для переживаний будет в разы меньше, если заряжать электрокар в специально отведенных для этого местах. Станций подзарядки только в столице около полутора тысяч.

Преимущество зарядных станций — в широком функционале. Она сама контролирует все процессы — так, при максимальной подаче тока в авто, она не допустит перегруза сети. А при возникновении короткого замыкания или иных затруднений станция сама остановит все процессы.

Зарядить авто можно как на открытой парковке, так и во дворе многоквартирного дома. Если же владелец хочет сам установить станцию, то необходимо получить одобрение от управляющей компании. Ограничения существуют только для подземных стоянок.

С 1 июня этого года машины запрещено оставлять в местах, не оборудованных системами безопасности. Определить их можно будет с помощью специальных знаков. Для граждан максимальный штраф составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц — сто, а вот юрлицам придется раскошелиться: взыскания доходят до двух миллионов.

Среди владельцев электрокаров мнения на этот счет разделились.

«Это правильно, в силу того, что безопасность превыше всего. Главное, чтобы всем было комфортно», — считает владелица электрокара Наталья Кудрявцева.

«Я не понимаю вообще, зачем это нужно. Разницы, мне кажется, нет», — говорит владелец электрокара Павел Макаренков.

При этом электромобиль остается одним из самых востребованных и экологичных средств передвижения. Только за июль текущего года россияне приобрели порядка 3,5 тысяч подобных машин. Однако теперь их владельцам придется внимательнее подходить к вопросам подзарядки автомобилей.

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