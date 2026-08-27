ФСБ поймала в Мариуполе агента украинских спецслужб
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Злоумышленнице грозит до 20 лет тюрьмы.
Сотрудники ФСБ поймали в Мариуполе агента украинских спецслужб. С кураторами она выходила на связь через паблик, который нашла по собственной инициативе.
«В мессенджере Telegram я при помощи поиска вышла на украинский ресурс, которуму я выдавала свои личные наблюдения по тому, что происходило в Мариуполе. Собирала данные о расположении российских военизированных групп, прохождении техники», — рассказала задержанная.
За сотрудничество с украинскими спецслужбами ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Майкопе сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских спецслужб, планировавшего теракт на объекте Министерства обороны России. У фигуранта изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с куратором на Украине, возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
Кроме того, в Кабардино-Балкарии арестованы 11 участников запрещенной в РФ террористической группировки за пропаганду радикальных идей и нападения на граждан. В отношении них возбуждено дело об организации и участии в деятельности террористической организации.
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