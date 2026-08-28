Балы и блеск усадеб: «История его служанки» стала самым обсуждаемым сериалом июля

Фото: Кадр из к/с «История его служанки», реж. Влад Николаев 2026 г.

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Российская новинка впервые с апреля возглавила ТОП-30, обойдя «Дом дракона» и «Пацанов».

Аналитический портал «Медиалогия» опубликовал Российский рейтинг сериалов за июль 2026 года. Лидером месяца с большим отрывом стала премьера «История его служанки», набравшая 2325 баллов. Об этом сообщается в исследовании компании.

Отечественный контент уверенно держит позиции: из 30 проектов в рейтинге 16 — российские. В пятерку лучших вошли также «Дом дракона» (1824 балла), «Холод» (1580), «Пацаны» (1546) и «Магическая битва» (1352). При этом сразу две российские премьеры 2026 года — «История его служанки» и «Холод» — с первого же месяца попали в ТОП-3.

Тренды июля: аниме и взрослая анимация расширили присутствие в рейтинге, а российские франшизы, такие как «Пилигрим», «Мажор» и «Балабол», вернулись в топ. Пятый канал стал лидером месяца среди телеканалов благодаря проектам «Пилигрим», «След» и «Великолепная пятерка». Несмотря на сильные дебюты, рынок по-прежнему держится на проверенных временем долгожителях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский психологический триллер «Пропасть» от кинокомпаний «Водород» и Art Pictures Studio выйдет в прокат в Южной Корее. После завершения международного показа фильм будет доступен и на российских каналах.

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