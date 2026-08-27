Уголовное дело возбуждено по факту возгорания автомобиля в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В транспортом средстве находился мужчина с женой.
Уголовное дело возбуждено по факту возгорания автомобиля в Петербурге. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Северной столице.
Инцидент произошел в Пушкинском районе. Пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с травмами.
Очевидцы рассказали, что машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. В этот момент и прогремел взрыв.
По предварительным данным, погибший — водитель — имел отношение к Минобороны. Пострадала его жена, она была на пассажирском сидении.
Предварительная причина — взрыв газобаллонного оборудования, однако подтверждается наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территория оцеплена, обстоятельства уточняются.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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