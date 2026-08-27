Автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге в результате детонации СВУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В результате происшествия есть погибший и пострадавший.

Взрыв прогремел в районе Славянка в Санкт-Петербурге. Предвательно, взорвался автомобиль с людьми. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел утром на Колпинском шоссе. По данным канала, мужчина, который был за рулем, погиб, а женщина-пассажирка осталась жива, но получила травму ноги.

Очевидец в беседе с каналом также рассказал, что машина выезжала с платной парковки и двигалась в сторону павильона с заведением. В этот момент и прогремел взрыв.

По предварительным данным, погибший имел отношение к Минобороны.

Предварительная причина – взрыв газобаллонного оборудования, однако подтверждается наличие самодельного взрывного устройства (СВУ). Территория оцеплена, обстоятельства уточняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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