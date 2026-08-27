Пять россиян пострадали в ДТП в аэропорту Антальи

Фото: www.globallookpress.com/Safar Rajabov

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Среди пострадавших — ребенок.

В аэропорту Антальи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пятеро граждан России, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Турции.

Пострадавших оперативно доставили в местные медицинские учреждения. Как уточнили дипломаты, обошлось без тяжелых травм, угрозы жизни и здоровью россиян нет. Обстоятельства аварии выясняются, консульство держит ситуацию на контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Gelandewagen. По данным пресс-службы Департамента транспорта столицы, авария случилась в 07:17 утра: Mercedes Р710РР 190 столкнулся с другим легковым автомобилем, после чего вторую машину развернуло и отбросило на соседнюю полосу, а внедорожник перевернулся и вылетел на тротуар.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, водитель Mercedes двигался с превышением скоростного режима. Все материалы по факту ДТП будут направлены в Госавтоинспекцию. Подробности о пострадавших не сообщаются.

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