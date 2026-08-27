Глава СВР Нарышкин встретился с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву стороны обсудили вопросы, относящиеся к работе разведывательных служб.

«В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб — это такая довольно деликатная и особая вещь», — привели его слова в агентстве ТАСС.

Глава СВР также подчеркнул, что личные встречи руководителей разведведомств являются обычной практикой. По его словам, такие контакты проходят как в очном, так и в онлайн формате, поэтому в состоявшейся встрече нет ничего необычного.