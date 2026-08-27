Глава СВР Нарышкин встретился с главой ЦРУ Рэтклиффом в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На встрече обсуждался ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву стороны обсудили вопросы, относящиеся к работе разведывательных служб.
«В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб — это такая довольно деликатная и особая вещь», — привели его слова в агентстве ТАСС.
Глава СВР также подчеркнул, что личные встречи руководителей разведведомств являются обычной практикой. По его словам, такие контакты проходят как в очном, так и в онлайн формате, поэтому в состоявшейся встрече нет ничего необычного.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково. По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Риги около 8:50 по московскому времени и завершил полет во Внуково примерно в 10:04.
Известно, что этот борт прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд, на которой базируется самолет президента США Air Force One.
После стало известно, что в российскую столицу прибыл директор ЦРУ.
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