Аферисты ради выкупа заблокировали iPhone мужа звезды сериала «Земский доктор»

Фото: Instagram*/silinitl

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Мошенники превратили телефон в «кирпич», требуя 20 тысяч рублей в обмен на разблокировку.

Аферисты ради выкупа заблокировали телефон музыканта Никиты Макарова, мужа звезды сериала «Земский доктор» — актрисы Луизы-Габриэлы Бровиной. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Мошенники втерлись в доверие к Макарову, выступающему под псевдонимом Sintilinti, под видом сотрудничества с крупным брендом. В рамках «интеграции» предполагалось, что он сам будет публиковать видео для соцсетей с аккаунта компании.

На переговорах мнимый агент бренда предложила Макарову авторизоваться в рабочих аккаунтах через сервис Apple ID. Музыкант поверил и сделал это, после чего его iPhone моментально заблокировали.

Артист лишился доступа к своим данным, фотографиям и контактам. Единственное, что высветилось на потухшем экране «кирпича» — номер преступников, чтобы Никита смог перевести им деньги в размере 20 тысяч рублей в обмен на разблокировку.

«Эта ситуация получилась очень неприятной, и я решила поделиться ей, чтобы предостеречь всех людей. Стоит быть внимательнее ко всему», — поделилась Бровина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли требовать у банка похищенные мошенниками деньги.

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