На Кутузовском проспекте в Москве перевернулся Gelandewagen

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Движение в районе аварии временно затруднено.

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта в столице в своем Telegram-канале.

На видео видно, что в 07:17 утра Mercedes Р710РР 190 столкнулся с другим легковым транспортным средством. Второю машину развернуло и отбросило на соседнюю полосу движения. А Gelandewagen перевернулся и вылетел на тротуар.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Дептранс. Оперативно/DtOperativno; 5-tv.ru

«По предварительным данным, водитель двигался с превышением скоростного режима. Все материалы по факту ДТП будут направлены в Госавтоинспекцию», — уточнили в департаменте.

По информации 5-tv.ru, водитель автомобиля от госпитализации отказался.

Движение в районе аварии временно затруднено. Также в связи с ДТП движение по внутренней стороне Кутузовского туннеля было ограничено. К десяти утра возможность проезда по туннелю была восстановлена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 60-м километре МКАДа произошла массовая автоавария с участием пяти машин. Транспортные средства столкнулись в районе съезда на Рублевско-Успенское шоссе. Среди поврежденных автомобилей был и элитный кроссовер Lamborghini Urus.

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