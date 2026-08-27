ВС России нанесли удар по крупнейшему центру хранения дронов в Киеве

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Использовались беспилотники семейства «Герань».

Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

В результате ударов в Киеве был поражен офисно-складской комплекс «Сан-Парк». Он является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления ими и комплектующих.

Также в Киеве был атакован цех по сборке беспилотников и барражирующих боеприпасов «Хорнет». Нанесли удар и по транспортно-логистическому центру в Борисполе. Это крупнейший центр для хранения комплектующих к беспилотникам средней и большой дальности.

В Запорожье и Кривом Роге поражены металлургические комбинаты — одни из главных поставщиков металла для нужд ВСУ.

В городе Кременчуге Полтавской области был атакован нефтеперерабатывающий завод. Его использовали и для доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) украинским боевикам, и для перегрузки нефтепродуктов, поступающих на Украину из-за рубежа.

В Одесской области российские военные ударили по цехам в городе Ильичевка. В одном из них собирали дроны, а в другом производили селитру для нужд ВСУ.

Также в этом регионе были поражены объекты энергетики, работающие для функционирования портов. Атакованы и транспортная инфраструктура, используемая украинцами в военных целях.

Армия России нанесла удар и по портам «Одесса», «Черноморск» и «Рени». Там были поражены 24 хранилища с военными грузами, предназначенными для боевиков ВСУ. А также объекты инфраструктуры, на которых проводили разгрузку военного имущества и ГСМ.

Для этих атак российские военные использовали дроны-камикадзе семейства «Герань».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России снова нанесли удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины. Их использовали в интересах ВСУ.

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