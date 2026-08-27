«Склизкая и потная»: Сырников из «Кадетства» оскорбил полную женщину

Фото: www.globallookpress.com/Steph/Lionel/Pascal

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Актер Кирилл Емельянов позволил себе грубо унизить попутчицу в самолете.

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», оскорбил женщину, которая летела вместе с ним в самолете. Артист грубо прокомментировал пышную фигуру попутчицы, назвав ее «склизкой и дурно пахнущей субстанцией». Видео с его высказыванием распространилось в соцсетях и обсуждалось в эфире передачи на федеральном канале.

«Этот человек занимает 2,5 места. Она не просто тебя выталкивает, а пытается сожрать своим телом. Девушка, которая летела со мной, для меня — просто субстанция», — заявил Емельянов.

Актер заявил, что его соседка была «склизкой, вонючей и потной». Он возмутился, что ему пришлось «терпеть» ее присутствие на протяжении всего пути.

«Человек жрет как не в себя, смердит, а ты должен терпеть. Это самое страшное, что может быть», — оправдался актер.

Более того, «гнида из Кадетства» посоветовал авиаперевозчикам оборудовать «специальные отсеки» для людей с избыточным весом и брать с них двойную плату.

Высказывания Емельянова вызвали бурную реакцию как в студии шоу, так и в соцсетях. За оскорбленную им девушку вступились блогеры и простые зрители. Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезда «Кадетства» Артем Терехов один воспитывает сына.

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