«Бесконтактное» ДТП: любители «подрезать» на дорогах больше не смогут уйти от наказания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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На эту тему было решение Конституционного суда — теперь лихачи будут отвечать за безответственное поведение.

Важное для всех российских автомобилистов решение принял Московский областной суд. Виновным признали любителя резких маневров, который на трассе «подрезал» машину и спровоцировал смертельную аварию. И если раньше таким водителям удавалось уйти от наказания, то теперь все изменится.

Как будут работать новые правила в случае «бесконтактных» ДТП — узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

— Мне лоб в лоб прилетела машина. Два человека зажато. Все разбито. Машина разбита.

Для Сергея Ямщикова этот момент поделил жизнь на «до» и «после». На пассажирском сиденье была его жена — от травм она умерла в больнице. Самого Сергея, водителя с более чем полувековым стажем, до недавнего решения суда считали виновником аварии.

«Даже сына следователь вызвал, и сынок приезжает домой и говорит: „Папа, а ты виноват“. В чем? Где? Когда?» — вспоминает пострадавший Сергей Ямщиков.

Но эти кадры видеонаблюдения помогли добиться справедливости. На них видно, что было до аварии и кто именно ее спровоцировал. «Ниву», которая ехала прямо, неожиданно подрезает автомобиль SsangYong.

Эта победа в суде стала поворотной точкой в борьбе с дорожными лихачами. По новым правилам, если из-за резкого маневра чужая машина улетела в кювет или врезалась в столб, накажут того, кто подрезал.

«Сталкивались с ситуацией, можно сказать, правовая коллизия. На эту тему было решение Конституционного суда. Законопроект, ставший законом. Ушло время на его проработку, уверен, что благодаря этому законодательство станет более объективным», — сказал первый заместитель председателя Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Красивые автомобильные трюки хороши только на киноэкранах и на закрытых треках. На обычных дорогах за подобные маневры теперь может грозить уголовная ответсвенность. Даже если автомобиль не коснулся других.

Как раз такая бесконтактная авария произошла в Ростовской области с коллегой журналистов Борисом Карягиным.

«Уходил от ДТП, ушел сюда. Врезался в дом. Пожалуйста», — показывает он последствия.

Если бы не очевидцы, он так и остался бы единственным участником этого ДТП. Но врезаться в дом ему помог разогнавшийся на улице лихач.

«Если бы я не увернулся, он просто врезался бы в меня и как минимум покалечил», — говорит пострадавший Борис Карягин.

И это один из самых распространенных случаев в подобных ДТП, объясняют автоинструкторы. В момент, когда неожиданно подрезает агрессивный лихач, водители зачастую инстинктивно выворачивают руль и вылетают на встречку.

Но если столкновения не удалось избежать, а провокатор скрылся с места, аргументами в суде станут кадры видеорегистратора и уличных камер, показания очевидцев и фотографии следов на асфальте. Хотя иногда и всего этого может оказаться недостаточно.

«На уровне законов, в суде, доказать, что-то или иное действие одного человека привело к тем или иным действиям другого человека — это достаточно сложно. Это должна быть сложная экспертиза», — сказал автоэксперт Максим Пастушенко.

И все же новые правила должны помочь найти виновного и получить компенсации. За счет полиса ОСАГО лихача.

Так что любителям дрифта на обычных доргах лучше поберечь себя и чужие автомобили.

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