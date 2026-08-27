Рыжий вернулся: Руперт Гринт вновь сыграет Рона Уизли в спектакле о Гарри Поттере

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Последний раз британский актер исполнял свою самую известную роль в 2011 году.

Актер Руперт Гринт снова исполнит роль персонажа саги о Гарри Поттере Рона Уизли спустя 15 лет после выхода последней части фильмов о мальчике, который выжил. Это подтвердил сам артист, опубликовав на своей странице в соцсети афишу спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Мюзикл будет идти на сцене со 2 февраля по 30 мая 2027 года. Тем временем контракт актера Тома Фелтона, который исполнял роль Драко Малфоя, завершится в январе 2026 года.

По словам самого Гринта, вернуться к этому образу спустя столько времени — уникальный опыт. За годы и он сам, и его персонаж повзрослели, и теперь он воспринимает Рона Уизли иначе.

Тем временем студия HBO представила сериальную адаптацию культовой саги. Ранее 5-tv.ru писал, что известный по роли Джона Сноу в знаменитой экранизации книг Джорджа Р. Р. Мартина «Игра Престолов» Кит Харрингтон вошел в каст второго сезона.

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