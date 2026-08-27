Суд на два месяца отправил под стражу экс-президента Армении Кочаряна

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Бывший глава государства обвиняется в отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

Армянский антикоррупционный суд на два месяца отправил под стражу бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом заявили в пресс-службе инстанции, ее процитировало «Sputnik Армения».

«Учитывая общественный интерес, сообщается, что Антикоррупционный суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и в отношении Р. К применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — гласит публикация.

Уточняется, что примерно через семь часов после старта судебного заседания Кочаряна перевели в больницу из-за проблем со здоровьем, слушания продолжились без его участия.

По данным антикоррупционного комитета Армении, Кочарян обвиняется в отмывании большой суммы денег, а также злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Ранее 5-tv.ru писал, почему премьер-министр Пашинян пытается лишить влияния как самого экс-президента Армении, так и его политических соратников. Показательно, что глава государства нацелился на Кочаряна после крупной ссоры в парламенте с его сыном.

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