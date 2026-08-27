Под «Ноевым ковчегом» в Турции нашли аномалии и загадочные слои

Под формацией «Ноев ковчег» в Турции обнаружили аномалии

Фото: noahsarkscans.com

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Радар увидел внутри то чего не ждали исследователи.

Исследователи обнаружили под формацией Дюрупинар в Турции необычные структуры и отдельные слои. Этот объект давно связывают с предполагаемым местом нахождения Ноева ковчега, однако его происхождение остается предметом споров. Об этом сообщает Unexplained Mysteries.

Формация расположена примерно в трех километрах от границы с Ираном на высоте около 6,5 тысячи футов над уровнем моря.

Новое исследование проводят доктор Хосроу Бахтар и основатель проекта Noah's Ark Scans Эндрю Джонс. Для изучения пространства под поверхностью они используют специальную радиолокационную систему.

Полученные данные показали наличие аномалий и четко различимых слоев внутри формации. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о том, что объект не представляет собой единую массу твердой породы.

Сейчас специалисты анализируют результаты сканирования, чтобы определить места для будущего бурения. Бахтар отметил, что используемая технология должна помочь отличить возможные сохранившиеся окаменевшие обработанные человеком деревянные элементы от естественных пород.

Джонс заявил, что его команда считает Дюрупинар остатками Ноева ковчега, однако именно поэтому намерена подвергнуть эту версию строгой научной проверке. Вопрос о происхождении формации и существовании самого библейского судна по-прежнему остается спорным.

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