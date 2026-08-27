В водоемах Тюменской области произошло массовое исчезновение рыбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Для восстановления популяций потребуется несколько лет.

В водоемах Тюменской области массово исчезает рыба. Об этом сообщила руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова в своем Telegram-канале.

«Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети», — уточнила Панова.

Также есть проблемы с кормовой базой, ее осталось менее 5%.

Чтобы восстановить популяции, водоемам потребуются годы. «Сорные» виды рыб вновь появятся через два-четыре года, стерлядь заселит эти реки через шесть лет, а нельма — через восемь-десять. Без дополнительной помощи процесс зарыбления займет очень долгое время, подчеркнула Панова.

Она уточнила, что у Росрыболовства существует комплексная программа, которая способствует восстановлению ценных видов рыб. Однако, например, река Тура в нее пока не была включена.

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