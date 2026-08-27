Японская художница Яёи Кусама умерла на 98-м году жизни

Фото: Reuters/Toru Hanai

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Авангардистка получила мировую известность благодаря узорам в горошек, скульптурам из тыкв и «Зеркальным комнатам бесконечности».

Одна из наиболее влиятельных современных художниц Яеи Кусама скончалась на 98-м году жизни. Она умерла 14 агвутса в больнице Токио от полиорганной недостаточности. Об этом 27 августа сообщает японское агентство «Киодо Цусин».

Кусама получила международное признание благодаря ярким повторяющимся узорам из точек и сетчатым мотивам, за которые ее прозвали «королевой горошка». Еще одним узнаваемым элементом ее творчества стали скульптуры в виде тыкв. Художница также была награждена Орденом Культуры.

Ключевой фигурой авангарда Кусама стала в 1960-х годах после переезда в Нью-Йорк. Она участвовала в хэппенингах против войны во Вьетнаме и провела известную акцию Narcissus Garden. В тот период художница работала одновременно с Энди Уорхолом и Класом Ольденбургом, сохраняя собственный узнаваемый стиль.

Широкую известность получили созданные Кусамой «Зеркальные комнаты бесконечности». В этих инсталляциях светящиеся объекты многократно отражаются в зеркалах, создавая ощущение бесконечного пространства.

В 2014 году ее картина из серии «Сети» была продана за 7,1 миллиона долларов. В 2022 году стоимость одной из работ художницы достигла 10,5 миллиона долларов, закрепив за ней статус самой дорогой художницы-женщины в мире.

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