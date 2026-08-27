Испытательный срок для матерей с детьми до трех лет запретят в России с сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ранее такая защитная мера касалась только женщин с детьми до 1,5 лет.

В России работодателям запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, воспитывающим детей до трех лет. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Обновленный закон начнет действовать уже с 1 сентября. Парламентарий отметила, что все процедуры, связанные с испытательным сроком сотрудницы, воспитывающей ребенка, следует завершить до этой даты — поправки не допускают его продления.

«Если испытательный срок для сотрудницы с ребенком до трех лет начался до вступления закона в силу, он должен быть завершен до 1 сентября. Продолжение испытательного срока после 1 сентября будет считаться незаконным», — сказала депутат.

Закон распространится не только на матерей с детьми до трех лет, но и на одиноких пап и других представителей, осуществляющих уход за ребенком указанного возраста в отсутствие родителей. Ранее такая мера касалась только женщин с детьми до 1,5 лет.

При этом Стенякина добавила, что матерям, возвращающимся на работу после декретного отпуска, потребуются дополнительные гарантии. По ее словам, в этот период они совмещают свои профессиональные обязанности с заботой о ребенке. Новый закон позволит защитить их от расторжения договора, ссылаясь на результаты испытательного срока.

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