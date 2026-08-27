Первые в РФ аптеки для граждан Китая заработали в Амурской области
Фото: EPA/WU HAO/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Специальные сертификаты для реализации товаров выданы трем региональным учреждениям.
Первые в России аптеки, адаптированные для туристов из КНР, начали свою работу в Амурской области. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.
В ведомстве заявили, что три региональных фармацевтических учреждения получили сертификат China Friendly. Первыми обладателями таких документов стали два предприятия «Твояаптека» и «Социальная аптека».
В Роскачестве отметили, что в каждом из заведений вывески, ценники и контактная информация продублированы на китайском языке, а на кассах установлена система для быстрого перевода.
Кроме того, в организации подчеркнули, что наличие такого сертификата у аптек помогает исключать ситуации, когда туристы из КНР сталкиваются с сервисом, не учитывающим их культурные особенности, или недостатком необходимой инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о российско-китайских проектах, представленных на форуме «Ростки», который прошел в Казани с 16 по 19 августа. Среди них — совместные разработки в здравоохранении, агропромышленном комплексе, грузоперевозках и других отраслях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.