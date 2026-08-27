На Пятом канале акция «День добрых дел» для 12-летнего Дани

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мальчику требуется дорогостоящая операция.

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Иногда кажется, что мир устроен несправедливо — пока одни дети беззаботно гоняют мяч во дворе, чье-то маленькое сердце бьется на пределе сил. 12-летний Даня из Ростовской области сражается с тяжелым заболеванием. Доктора сомневались, что мальчик сможет дожить даже до школьного возраста. Но вопреки страшным прогнозам он стойко перенес несколько сложных операций, успешно учится и мечтает стать врачом. Но чтобы эти планы воплотились в жизнь, Дане требуется еще одна дорогостоящая операция.

Давайте вместе поможем Данилу. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Сразу после рождения родители стали замечать, что у Данила беспокойный сон, цвет кожи тоже вызывал тревогу. Обследование выявило сложнейший порок сердца, стеноз левой и правой легочных артерий, дефект перегородки. Длинный список, в котором они мало что понимали.

«Сон был по 10–15 минут. Отказывался вообще от еды. Он просто элементарно в год у нас не мог самостоятельно ходить», — рассказывает Светлана Неймар, мама Данила.

«Врачи в Москве сказали: мы попробуем сделать операцию. Но никаких гарантий не давали, естественно. Все равно в школу не пойдет, не доживет до этих пор», — добавляет Виталий Неймар, отец Данила.

Но Дане помогли врачи в Германии. Первая операция на открытом сердце была в 2016-м, повторная — спустя три года. Он до сих пор хранит рисунок этикетки немецкого сыра — первое, что он с удовольствием съел в палате.

Даня прошел уже десять катетеризаций. Это когда прочищают и растягивают сосуды, измеряют давление внутри сердца, делают снимки сосудов. Контроль, который нельзя пропускать. Сейчас сердечный ритм снова нарушен.

«В настоящее время Данила беспокоят признаки хронической сердечной недостаточности. Отмечается бледность кожных покровов, периоральный, периорбитальный цианоз, деформация концовых фаланг кистей рук в виде барабанных палочек», — объясняет врач, детский кардиолог Ольга Романовская.

Из-за этого часто поднимается давление, бывают головные боли, периодически открывается рвота. Даня вырос, и протезы внутри сердца стали малы. Именно поэтому ему срочно нужна новая операция.

Родители постоянно ищут деньги на перелеты и отели. Но предстоящее лечение особенно дорогое. Чтобы Данино сердце билось и дальше, надо собрать еще 4545000 рублей. Семья надеется на нашу с вами помощь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Данилу, обратившись напрямую в благотворительный фонд.