Пострадавших в результате пожара на Амурском ГХК доставили в Москву на самолете

Фото: Алексей Штокал/ТАСС

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Всю необходимую помощь эвакуированным окажут врачи столичных больниц.

Самолет Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими в результате возгорания на стройплощадке Амурского газохимического комплекса в Свободном приземлился на аэродроме в Жуковском. Об этом сообщает ТАСС.

Раненых доставили в столицу из Благовещенска, куда недавно прибыл спецборт ведомства. На протяжении всего полета рядом с ними находились медики из отряда «Центроспас» МЧС, психологи, а также сотрудники российского Минздрава.

Уточняется, что эвакуированных направят в федеральные больницы, где им окажут всю необходимую помощь.

Инцидент на Амурском ГХК произошел 25 августа: сперва прогремел мощный взрыв, за которым последовал крупный пожар. В организации заявили, что жертвами случившегося стали семь человек, при этом среди погибших оказались шесть граждан Китая. Кроме того, ранения получили свыше 150 человек.

На месте происшествия экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле региональной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru показал кадры эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском ГХК из Благовещенска.

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