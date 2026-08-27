Солнце, Луна и кости животных: тайна доисторического сооружения в Чехии

В Чехии нашли сооружение, которое на тысячу лет старше Стоунхенджа

Фото: zcu.cz

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Круглый комплекс возрастом около 6,5 тысячи лет мог использоваться для наблюдений за Солнцем и Луной.

Археологи обнаружили возле населенного пункта Хлебы в Среднечешском крае доисторическое сооружение возрастом около 6,5 тыс. лет. По мнению исследователей, оно служило ритуальным центром и было связано с движением Солнца и Луны. Об этом сообщает Live Science.

Комплекс представлял собой почти круглую площадку, окруженную рвом диаметром около 230 метров и глубиной 2,5 метра. Внутрь вели 12 входов, расположенных в разных частях сооружения. Археологи предполагают, что стены могли состоять из деревянных столбов.

Расположение входов оказалось неслучайным. Через них можно было наблюдать восход Солнца во время летнего солнцестояния, закат в день зимнего солнцестояния, а также крайние положения Луны на горизонте в течение ее 18,6-летнего цикла. Подобный принцип ориентации позднее использовали и при создании Стоунхенджа.

В канаве исследователи нашли останки животных. Ученые считают, что входы могли украшать черепами и рогами быков, имевших важное значение для первых земледельческих сообществ Европы.

Со временем назначение этого места изменилось. Здесь обнаружили захоронения 18 человек бронзового века, а в железном веке древний ров постепенно засыпали и на территории бывшего святилища появилось обычное поселение. Исследования комплекса продолжаются.

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