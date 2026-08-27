Стало известно, кто временно сменит Ливитт в роли пресс-секретаря Белого дома

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Трамп пока не принял окончательного решения о кандидатуре на эту должность.

Президент США Дональд Трамп пока не определился, кто займет должность пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролайн Ливитт, которая завершит работу 28 августа. Об этом 26 августа сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным телеканала, явного фаворита на этот пост сейчас нет, несмотря на активные поиски кандидата.

До назначения нового пресс-секретаря обязанности Ливитт будут поочередно выполнять высокопоставленные чиновники администрации Трампа. Ее команда продолжит работу под руководством директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чанга.

Помощница Ливитт Киган Нэнгл после ее ухода займет должность специалиста по работе с прессой.

Трамп 12 августа сообщил, что Ливитт покинет пост в конце месяца. После этого она должна стать одной из его главных «внешних советников». Президент США также поблагодарил ее за работу и отметил вклад в деятельность администрации.

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