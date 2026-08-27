«Последний салют»: в Индии рассказали историю легендарного МиГ-21

Фото, видео: Марина Лысцева/ТАСС; 5-tv.ru

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Советский истребитель стал героем индийской документальной картины.

А вот отечественные военные разработки являются лидерами на мировом рынке уже многие десятилетия. Именно наша техника становится легендой даже в других странах. В Индии сегодня премьера фильма «Последний салют» о советском истребителе МиГ-21, заложившем основу для всей военной авиации этой страны. Когда-то индийцы покупали у нас просто боевой истребитель, теперь для них это символ. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов разобрался почему.

С первых секунд короткого трейлера становится ясно — эта документальная картина не просто про самолет. Она про советский истребитель, который стал символом огромной Индии. Символом, с которым прощаются только сейчас — спустя 62 года верной службы. Название фильма: «Последний салют: Признание в любви МиГ-21» говорит само за себя.

«Они будто были рождены на этой базе, они подарили нам национальную безопасность. Посмотрите на небо, это МиГ-21», — говорится в трейлере.

Пожалуй, таких почестей самолету в истории по пальцам можно пересчитать. Советский МиГ-21 — главный герой полнометражного докфильма. Премьера на крупнейшем стриминговом сервисе Netflix India — сегодня. Аудитория — полтора миллиарда человек.

«Для меня МиГ-21 — это как Клинт Иствуд, который отслужил свое, знает свое дело и теперь уходит на пенсию, но при этом сохраняет свой стиль», — сказал режиссер документального фильма «Последний салют: Признание в любви МиГ-21» Кушал Шривастав.

Это эксклюзивное интервью «Известиям» создателя фильма. Кушал Шривастав сам в прошлом военный летчик. То есть знает, о чем говорит.

«Когда я закончил свой первый фильм, я подумал, что должен вернуться к своим истокам — снять фильм о МиГ-21 и ВВС Индии. Я обратился в ВВС Индии, и там сказали, что это как раз та тема, о которой, по их мнению, мне стоит снять фильм. Так появилась идея», — рассказал Кушал Шривастав.

В ленте большое внимание значению МиГ-21 в так называемой Каргильской войне 1999 года. Это пограничный конфликт между двумя ядерными государствами — Индией и Пакистаном, в котором формально Индия вышла победителем.

«Этот истребитель участвовал, например, в операции над Балакотом, когда винг-коммандер Абхинандан сбил F-16 именно на МиГ-21. Всего пилоты, летавшие на этих машинах, удостоились шести „Вир Чакр“ — высших воинских наград за отвагу», — сказал генерал-майор индийской армии в отставке Раджан Кочхар.

МиГ-21 начал эксплуатироваться в далеком 1959 году. Сверхзвуковой истребитель второго поколения. Противники прозвали его «балалайкой» из-за треугольной формы крыла.

«Простой как балалайка, но может исполнить самые разные произведения — именно так отзывались в свое время пилоты о 21-м МиГе. Имелось в виду то, что он был прост и надежен», — сообщил корреспондент Павел Кузнецов.

В Советском Союзе эта боевая машина производилась до 1985 года. А вот иностранные версии истребителя продолжали сходить с конвейера аж до 2012-го. МиГ-21 участвовал в арабо-израильских войнах, в Афганистане. Во Вьетнаме он стал серьезным противником для американских F-4 Phantom II.

Советские, а затем и российские МиГи разных моделей — это бренд мирового уровня.

«Это феномен. Машина простая, дешевая, надежная и с хорошими боевыми возможностями», — сказал заместитель директора музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.

Конечно, в отечественной боевой авиации есть самолеты Су, Як — они тоже прославленные и известны по всему миру. Но для ВВС Индии, судя по всему, именно МиГ-21 — машина, которая вызывает гордость, уважение и, наверное, ностальгию. Ведь до прошлого года почти все военные пилоты страны умели управлять легендарным истребителем. И для них десятилетиями был только МиГ.

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