Стала известна причина смерти Тима Карри

Фото: www.globallookpress.com/KPA

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Звезды фильма «Один дома 2» не стало 25 августа.

Британский актер Тим Карри ушел из жизни в результате инсульта. Об этом сообщает новостной портал TMZ со ссылкой на источники.

Артист долгие годы боролся с серьезными проблемами со здоровьем. В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт, который частично парализовал его и приковал к инвалидному креслу. Кроме того, болезнь привела к нарушению речи.

В прошлом году в своих мемуарах актер рассказал, что после случившегося ему провели сложную операцию на головном мозге. По его словам, для спасения жизни врачам пришлось удалить часть черепа.

Тима Карри не стало в возрасте 80 лет, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Он прославился благодаря съемкам в фильмах «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Оно», «Очень страшное кино 2». Актер также известен по роли доктора Франка-Н-Фуртера в проекте «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Несмотря на длительное восстановление после операции, Карри вернулся к работе. Он участвовал в озвучке и появлялся в некоторых эпизодических ролях. Его последними работами стали первая и вторая части хоррора «Стрим».

Ранее 5-tv.ru писал о жизненном и творческом пути Тима Карри — о его ярких работах и испытаниях, с которыми он сталкивался на протяжении всей своей карьеры.

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