Лесные пожары охватили Ямал и заповедник «Утриш» под Анапой

Режим ЧС ввели в заповеднике «Утриш» под Анапой и на Ямале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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К тушению привлекают морские суда и самолет-амфибию Бе-200.

Кадры мощных природных пожаров приходят из разных регионов России. Режим ЧС ввели в заповеднике «Утриш» под Анапой: там пламя бушует уже почти сутки. Из-за особенностей ландшафта — крутых склонов и отсутствия дорог — справиться с ним непросто. Сначала тушили с помощью морских судов. Потом привлекли самолет-амфибию Бе-200.

Наращивают группировку сейчас и на Ямале, который охватили самые крупные за последние десять лет лесные пожары. Огонь выжег почти 400 тысяч гектаров. Трассы в дыму, люди жалуются на плохое самочувствие.

«На улице гарь. На автомобилях даже можно увидеть пепел, который оседает. На подоконниках тоже. На улице желательно передвигаться в маске. В общем, дышать тяжело, люди жалуются на головные боли», — говорит жительница Нового Уренгоя Ольга Балабанова.

Исправить ситуацию, конечно, помогли бы дожди. Но в регионе уже почти месяц засуха, и в ближайшую неделю изменения погоды не ожидается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Чите в связи с масштабными подтоплениями. Городские службы были брошены на ликвидацию последствий непогоды. Коммунальщики вели откачку воды с подтопленных дорог, создавались площадки для дополнительной отсыпки наиболее проблемных участков.

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