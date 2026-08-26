Ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США

Фото: war.gov

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На реализацию проекта планируется потратить свыше двух миллиардов долларов.

Департамент армии США подписал соглашения с пятью компаниями атомной отрасли, которые займутся возведением и эксплуатацией ядерных микрореакторов на военных объектах страны. Об этом сообщает портал National Interest.

Проекты реализуются в рамках программы «Янус», предусматривающая развертывание реакторов на пяти военных базах в штатах Северная Каролина, Кентукки, Техас, Джорджия и Нью-Йорк. На их создание планируется выделить до 2,2 миллиарда долларов, пишет издание.

Несмотря на то, что власти страны выбрали на начальном этапе пять площадок, в перспективе планируется размещение свыше 20 микрореакторов. При этом первый из них будет запущен к осени 2028 года.

«Это станет отправной точкой не только для микрореакторов, но и для всех перспективных реакторов в США. В последнее время появилось много компаний, занимающихся микрореакторами, но нам нужно помочь им преодолеть трудности», — сказал первый зампомощника главы Департамента армии США Джефф Ваксман.

В агентстве добавили, что запуск микрореакторов — часть курса, который предпринимает администрация Белого дома для развития атомной энергетики в США.

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