«Вообще не вижу своих денег»: Денис Прытков о доходах и ответственности за семью

Денис Прытков заявил, что все заработанные деньги тратит на свою семью

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Артист сталкивался с безработными периодами в своей карьере, однако такие времена стоит переживать с достоинством.

Актер Денис Прытков практически не ощущает своих заработанных средств, так как все деньги уходят на содержание семьи. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Все в твоих руках».

«Я вообще не вижу своих денег. Я прокармливаю свою жену и собаку, дай Бог в будущем ребенка. И я понимаю, что этих денег не вижу и не чувствую, что я вырос как-то. Как деньги появляются, они раз — и испаряются. Их больше нет», — сообщил артист.

Прытков также рассказал, что многие его талантливые коллеги по актерской среде — Даниил Пестыков, Иван Кириллов и Тимофей Елецкий — остаются без съемок в кино. Он также сообщил, что сам оказывался в похожей ситуации, но при этом подчеркнул, что готовится к таким временам.

«Я был на их месте и просто находил другие способы работать и зарабатывать деньги. Но это большой опыт и очень сложное испытание. Я знаю, что рано или поздно съемки могут закончиться, но я стараюсь к этому готовиться», — пояснил актер.

Он добавил, что возможные перерывы в работе следует переживать с достоинством, не соглашаться на роли, противоречащие собственным принципам, и при необходимости искать подработку.

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