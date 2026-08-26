Без сита нельзя! Шеф-повар поделился рецептом идеальных сырников

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Качество домашнего завтрака во многом зависит от выбора творога, количества яиц и правильной подготовки массы.

Для удачных сырников прежде всего потребуется натуральный творог с чистым составом, при этом его жирность принципиального значения не имеет. Если продукт слишком влажный, лишнюю сыворотку следует удалить с помощью марли или пресса, а зернистую структуру можно сделать однородной, протерев массу через мелкое сито. Такими советами с aif.ru поделился шеф-повар Александр Лебедев.

Важное значение имеет соотношение яиц: примерно на 300 граммов творога эксперт рекомендует брать два желтка и один белок. Последний отвечает за объем и пышность, однако отдельно взбивать его в пену не следует — в таком случае изделия могут сильно подняться и порваться во время приготовления. Муку лучше выбирать с высоким содержанием белка и добавлять постепенно, пока масса по консистенции не станет похожа на мягкий пластилин.

При этом сахар в основу можно не класть, заменив его при подаче вареньем, джемом или медом.

Для совсем уж идеальных сырников перед лепкой шеф-повар советует оставить массу под прессом на 12-15 часов, чтобы убрать лишнюю влагу.

Сформированные заготовки должны быть без трещин, иначе при нагревании они начнут деформироваться. Лебедев также советует замораживать будущие сырники, а затем сразу отправлять их на сковороду, не размораживая. После обжаривания их следует довести до готовности в духовке.

Без заморозки сырники можно приготовить под крышкой на слабом огне. Обычно после обжаривания процесс занимает еще около 10-12 минут в зависимости от размера.

Для жарки специалист рекомендует топленое сливочное масло.

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