Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка

Акушерка Семененко: первый год жизни ребенка может обойтись в 500 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Бюджет родителей в первые месяцы после пополнения семьи во многом зависит от выбранного уровня комфорта и количества необязательных покупок.

Расходы на малыша в течение первых 12 месяцев могут начинаться примерно от 150-200 тысяч рублей и превышать 500 тысяч. Итоговая сумма зависит от того, пользуется ли семья государственной или частной медициной, покупает ли новые вещи, оплачивает ли услуги няни и какой тип питания выбирает. Об этом порталу Газета.ру рассказала акушерка и психолог Анна Семененко.

По словам эксперта, рынок детских товаров нередко подталкивает родителей к приобретению вещей, без которых на практике можно обойтись.

Самый экономный сценарий предполагает государственную медицину по обязательному медицинскому страхованию, минимум новых вещей, использование вторичного рынка, грудное вскармливание и отказ от дорогостоящих гаджетов и няни.

Средний вариант специалист оценила примерно в 300-500 тысяч рублей. В него входят новые коляска и кроватка среднего ценового сегмента, одноразовые подгузники, регулярное обновление одежды, смешанное питание и отдельные обращения в платные клиники. Только гардероб при таком подходе будет требовать 80-100 тысяч рублей.

При более комфортном сценарии траты превышают 500 тысяч рублей, в том числе из-за частной медицины, премиальных товаров и услуг няни.

Основные затраты Семененко разделила на четыре категории: сон и безопасность, транспорт, гигиену и питание.

Перед появлением младенца эксперт посоветовала не закупать вещи «на всякий случай», поскольку часть приобретений может так и остаться невостребованной. Для начала достаточно подготовить место для сна, коляску, автокресло при наличии автомобиля, сезонную одежду, подгузники, пеленки, средства гигиены, полотенца и аптечку по рекомендации педиатра.

Чтобы избежать импульсивных трат, специалист также предложила откладывать покупку выбранного товара на несколько дней и затем повторно оценивать ее необходимость.

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