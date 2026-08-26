Врач рассказала о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР
В больнице ЛНР оказана помощь четырем пострадавшим после атаки ВСУ на автобус
Фото, видео: Прокуратура Луганской Народной Республики; 5-tv.ru
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В числе доставленных в больницу оказались три пассажира и водитель.
Временно исполняющая обязанности главного врача Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Юлия Лысенко рассказала о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.
По ее словам, в больницу доставили трех пассажиров и водителя автобуса. Одна из женщин поступила в состоянии клинической смерти. Медики провели реанимационные мероприятия, однако полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.
Еще одна женщина была госпитализирована с минно-взрывной травмой. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Одна из пациенток после оказания первой помощи была переведена в республиканскую больницу для дальнейшего обследования и оказания специализированной медицинской помощи. Пострадавший мужчина после обследования отказался от госпитализации. Ему назначено амбулаторное лечение», — рассказала Лысенко.
Атака на пассажирский автобус произошла 26 августа. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара погибли девять человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи устанавливают тип и модель беспилотного летательного аппарата, использованного при атаке, а также собирают доказательства. Действиям причастных к нападению представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка.
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