Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту Одесской области

Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ под Одессой

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы России вновь нанесли удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным министерства, ударные беспилотные летательные аппараты атаковали объекты в порту «Измаил» Одесской области.

В результате были поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, а также три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые, по информации Минобороны РФ, используются для разгрузки грузов военного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Писаревку в Сумской области. В Запорожской области подразделения группировки «Восток» освободили Неженку. На этом направлении потери украинской стороны составили более 345 боевиков, две бронемашины и три автомобиля.

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