ВСУ атаковали район крупного торгового центра в Донецке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Рядом находятся многоквартирные дома.

ВСУ ударили по району торгового центра «Донецк-сити» в Донецке (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«В районе крупного ТЦ „Донецк сити“ наблюдается задымление. Центр расположен на улице Артема. Рядом находятся пяти- и девятиэтажные дома. Во время удара был слышен характерный для ракет звук. Через некоторое время после атаки в этом районе была слышна работа мобильных огневых групп, которые защищают небо от БПЛА», — отметил корреспондент агентства.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР, жертвами теракта числятся девять человек, из них восемь — погибли на месте. Кроме того, известно о пяти пострадавших.

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