В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Анна Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований.

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, 43-летнюю Анну Каменеву, убили в Подмосковье. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело женщины обнаружили в доме в деревне Жуковка. По предварительным данным, у нее была резаная рана шеи. На месте происшествия правоохранители нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы.

По подозрению в убийстве задержали приятеля 17-летнего сына погибшей. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и возможный мотив.

Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. На сайте ВШГА МГУ сообщили, что ее гибель стала тяжелой утратой для коллег и учеников.

Супруг Анны Каменевой Гаджи Махачев ранее занимал пост вице-премьера Дагестана и был депутатом Государственной думы. Мужчина погиб в 2013 году в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина убил своего знакомого в ходе конфликта из-за ревности. По данным Следственного комитета, в период с 22 по 23 августа 32-летний подозреваемый находился в квартире дома на Лиговском проспекте. Во время внезапно возникшей ссоры он нанес знакомому множественные удары по голове и туловищу.

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