«Кусок кожи выдрало»: отец рассказал о травме сына на эскалаторе в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Отдых семьи обернулся экстренной госпитализацией.

Отец полуторагодовалого мальчика, пострадавшего на эскалаторе в торговом центре на Долгоозерной улице в Петербурге, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о произошедшем и о состоянии сына.

По словам Руслана, инцидент произошел, когда семья спускалась на эскалаторе — ребенок упал, и его кисть попала в механизм. Мальчика экстренно доставили в больницу, где ему сделали операцию.

«Прямо кусок кожи выдрало», — сказал отец, уточнив, что сейчас врачи ждут повторной перевязки, чтобы принять решение о необходимости второй операции по пересадке кожи.

Мать находится в больнице с Мироном круглосуточно.

«Пока ничего сами не понимаем, как, что, чего. Жена в больнице с ним лежит. Мы из Великого Новгорода», — рассказал Руслан.

Семья приехала в Северную столицу перед Днем знаний, чтобы отдохнуть, сходить на аттракционы. У них двое детей: шестилетняя сестра Мирона 1 сентября должна пойти в школу. Родные снимают квартиру в Петербурге и пока не знают, когда смогут вернуться домой.

По факту происшествия Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга мальчик получил травму руки, попав в механизм эскалатора. На кадрах видно, как ребенок спустился вниз, но затем решил вернуться, потерял равновесие и упал, после чего его правая кисть оказалась зажата механизмом.

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