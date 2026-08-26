Верховный суд запретил школам отказывать девятиклассникам в продолжении обучения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Зачастую сдавших ОГЭ учащихся буквально выгоняют на улицу: мест нет и учеба дальше профильная.

Школы больше не имеют права отказывать девятиклассникам в продолжении обучения. Поводом для громкого прецедента стала история ученика из Свердловской области. Его мать дошла до Верховного суда. Теперь на руках у нее — официальное решение. Отчислять детей, даже если те не прошли отбор в профильный класс, нельзя. Все детали скандала изучил корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Три года борьбы и хождения по судам. Валентина Берсенева — одна из тысяч родителей, чьих детей под разными предлогами отказываются брать в десятый класс. В поисках справедливости отчаявшаяся мама дошла до Верховного суда, где наконец-то внесли ясность.

«В определении указывается на недопустимость лишения лиц, освоивших программу основного общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения в соответствующей образовательной организации», — сказал судья Верховного суда России Владимир Хаменков.

Речь про те самые истории учеников девятых классов после получения аттестатов массово не переводили в десятый, мол, в школах нет мест, да и учеба дальше профильная. Выбирать колледж или техникум весь учебный год убеждали и детей Елены Брилль.

«Их запугивали, что они не сдадут экзамены. Зачем вам дальше идти в 10-й, 11-й? Сдавать ЕГЭ — это очень сложно. Вы никогда не сдадите», — сказала мама ученика школы Елена Брилль.

С десятого класса в школах начинается профильная программа с углубленным изучением отдельных предметов. По задумке, так ученикам проще подготовиться к ЕГЭ и поступлению. Но столь важные жизненные решения к десятому году школы принимают не все.

Инициатива должна оставлять право выбора. Вот и среди профильных классов предусмотрены универсальные. И по статистике в зависимости от региона его выбирают от 30 до 50% учеников. Это с запасом самый популярный профиль.

Но такая альтернатива есть далеко не везде. Под этим предлогом школы и принялись массово отчислять учеников.

«У нас четыре школы в районе находится. Не было выбора, кроме как туда пойти и подать документы. Но ни одна школа нас не приняла», — сказала мама ученика школы Ксения Окиль.

Только в школе, где учились дети Ксении Окиль, отказы получили 200 девятиклассников. Даже Минпросвещению пришлось разъяснять: право на 11 лет образования гражданам предоставлено Конституцией.

«Если в этой школе места закончились? Ему должны предоставить место в непрофильном классе в соседней школе», — сказал эксперт Минпросвещения РФ Игорь Якимов.

Но это школы и игнорируют. Точнее, игнорировали. Пока до Верховного суда после трех инстанций не дошла мама ученика из Свердловской области.

«После девятого класса отчисление незаконно. Отчисление возможно по основанию, когда директор школы пишет, что якобы окончивший обучение. Но на самом деле человек считается окончившим обучение, когда закончил 11 классов», — сказала юрист пострадавших Дарья Горбачева.

Решение Верховного суда уже назвали историческим. Но споров от этого меньше не стало. Ведь число свободных мест в школах не увеличилось. Для универсальных классов нужны отдельная программа, учителя, в конце концов помещения, которых и так может не хватать. Но решать спор необходимо. Это эксклюзивно для «Известий» подтвердил и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Кто-то хочет это, а кто-то хочет по общеобразовательным предметам. Надо развивать (универсальные классы. — Прим. ред.)», — отметил министр.

В программу профильных классов уже вовлечены почти 100% школ, хотя десять лет назад их было в два раза меньше. Результаты ЕГЭ учеников с углубленным изучением предметов выше. Да и к собственному выбору ученики относятся ответственнее, уверен заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

«Я 50 лет директор школы — неталантливых детей нет. Гибкость и вариативность для того, чтобы каждый мог выбрать свой маршрут, исходя из склонностей, способностей», — сказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Почему в этом случае решать спор пришлось Верховному суду, непонятно. Перегибы на местах, говорят эксперты. Руководство той самой школы на контакт не идет. В администрации региона отказ директора перевести ученика в 10-й класс тоже не комментируют. Но оправдываются.

«В какой-то момент истица просто перестала подавать, отказывалась передавать персональные данные на сына», — сказал заместитель директора департамента информационной политики администрации города Екатеринбурга Арсений Ваганов.

О каких данных речь — не ясно. Но несмотря на бюрократические нюансы, вернуть ребенка в школу теперь обязаны. И не только его.

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