Минимум троих: в Институте демографии оценили ситуацию с численностью населения России
Демограф Крупнов: россиянам нужно рожать минимум троих детей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 1964 года в стране идет сокращение населения.
С 1964 года в России сокращается население. Подробнее о сложившейся ситуации, а также о мерах борьбы изданию НСН рассказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Эксперт указал на важный показатель — суммарный коэффициент рождаемости, отражающий условное количество детей на одну женщину. Этот показатель не должен становиться меньше 2,15 пункта. В России такая ситуация случилась в 1964 году — по сути, с тех пор и идет постепенное сокращение населения.
Единственный способ борьбы — принять четкие и бескомпромиссные меры, отметил Крупнов. Для этого в каждой русской семье необходимо рожать по трое и более детей.
«Нужно делать ставку на модельную семью с тремя детьми, под эту семью заводить все: экономику, социалку и так далее», — настаивает эксперт.
При этом реализовать такую политику непросто — на это может уйти от 25 до 30 лет, считает Крупнов.
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