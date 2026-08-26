В результате наводнения в Непале погиб 31 человек

Фото, видео: Reuters/Navesh Chitrakar; X.com; 5-tv.ru

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Для проведения поисково-спасательных работ задействовано 15 вертолетов.

По меньшей мере 31 человек погибли в результате внезапного наводнения на севере Непала. Об этом сообщает телеканал India TV.

По предварительным данным, мощные потоки воды могли унести около тысячи человек. При этом управление страны по туризму сообщило о пропаже без вести более 380 туристов, среди которых 291 иностранный гражданин. Эти сведения пока официально не подтверждены, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.

Спасателям удалось обнаружить и эвакуировать 20 человек. Для проведения работ задействовали 15 вертолетов, семь из которых принадлежат армии Непала.

Полиция связывает наводнение с резким повышением уровня воды в реке Бхоте-Коши, исток которой находится в Тибете. Из-за угрозы нового паводка власти призвали жителей населенных пунктов вдоль реки перебраться на возвышенности.

Людей, которые нуждаются в помощи и потеряли связь с внешним миром, попросили разводить костры, чтобы спасатели могли обнаружить их по дыму.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. Сообщается о масштабных разрушениях, в том числе повреждении объектов гидроэлектростанций. Премьер-министр страны Балендра Шах созвал экстренное заседание Национального совета по управлению стихийными бедствиями для оценки последствий и координации спасательной операции.

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