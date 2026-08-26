Сменила стиль и хочет больше денег? Директор Савичевой раскрыл правду о ее гонораре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица теперь предстает перед зрителями в образе рок-бунтарки.

Певица Юлия Савичева не повышала стоимость своих выступлений после того, как в ее репертуар вошли рок-песни с экстремальным вокалом. Об этом 5-tv.ru заявил концертный директор артистки Александр Качан.

До этого ряд источников заявил о якобы имевшем место повышении цены на выступления Савичевой — будто бы теперь певица просит три миллиона рублей за один раз против полутора-двух миллионов рублей по прошлому прайсу.

«Недостоверная (информация — Прим. ред.)», — отметил он.

Ранее Савичеву стали критиковать за уход в тяжелую музыку. У нее нашлись заступники — в частности, музыкант Илья Гуров отметил, что артистку нельзя сравнивать с другими, она самобытна и всегда интересовалась рок-сценой.

По мнению певца, Юлия органична и естественна в этой ипостаси. Гуров также напомнил, что в творчестве его коллеги уже были композиции в жанре поп-рок, а нынешний этап он считает продолжением ее музыкального пути. При том каждый фанат сам вправе решать, принимать ли ему новый образ артистки или оставаться поклонником привычного амплуа.

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