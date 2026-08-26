Майли Сайрус может унаследовать музыкальный каталог Долли Партон

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Легенда кантри была крестной матерью поп-звезды.

Скончавшаяся накануне Долли Партон, возможно, оставила свое музыкальное наследие крестнице Майли Сайрус. Об этом сообщает журнал Hello!

У 80-летней певицы, состоявшей в браке более 60 лет, не было собственных детей, однако роль матери она познала рядом с Майли, которую крестила в 1992 году. Долли была наставницей юной звезды, снималась в сериале «Ханна Монтана» и много лет оставалась частью семьи Сайрус.

По данным инсайдеров, именно Майли может стать наследницей огромного музыкального каталога Партон, насчитывающего около 3000 песен и приносящего внушительный доход. Официальные детали завещания пока не раскрываются.

Символично, что последним прижизненным синглом Долли стал кавер на главный хит крестницы — «Wrecking Ball». Отец Майли, Билли Рэй Сайрус, трогательно попрощался с певицей, назвав ее «самым близким человеком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась легендарная американская кантри-певица Долли Партон. Информацию о смерти и ее причине подтвердили представители артистки. В заявлении представителей Партон говорится, что она посвятила свою жизнь и карьеру тому, чтобы дарить людям радость, смех и надежду.

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