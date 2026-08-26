Умер регбийный судья Алексей Брызгалин

Фото: Федерация регби России/rugby.ru

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Арбитру, признанному лучшим в России в 2021 году, было 47 лет.

Российский регбийный арбитр Алексей Брызгалин скончался на 48-м году жизни. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

В федерации отметили, что Брызгалин пришел в регби в возрасте 9–10 лет, начав заниматься в команде «Фили» под руководством тренера Анатолия Тимошенко. Позднее он выступал на любительском уровне за «Фили», «Московские драконы» и «Тушино».

Судейскую карьеру Брызгалин начал в 2006 году, через четыре года дебютировал на международных матчах, а в 2021-м был признан лучшим регбийным арбитром России. Также с декабря 2003 года он возглавлял спортивную школу СШОР № 103 «Южное Тушино» и руководил учреждением до 2022 года.

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