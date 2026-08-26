Умер сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова

Фото: БК «Химки» (Московская область)

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Мальчику было 14 лет.

Скончался сын главного тренера баскетбольного клуба «Химки» Романа Семернинова. Об этом сообщили в Telegram-канале команды.

«С глубокой скорбью и невероятной болью в сердце вынуждены сообщить, что вчера в возрасте 14 лет скоропостижно скончался сын главного тренера БК „Химки“ Романа Семернинова Арон», — указано в тексте поста.

Причина смерти не уточняется.

Как отметил автор публикации, все члены клуба стоят плечом к плечу вместе со своим товарищем, разделяя его утрату.

Это не первая утрата в спортивном сообществе за этот месяц. Ранее 9 августа скончался также бывший игрок тульского футбольного клуба «Арсенал» и курской команды «Авангард» Илья Кулешин.

Молодой человек ушел на 26-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные раковым заболеванием. В знак уважения ближайший матч команды против второго состава «Арсенала» начали с минуты молчания и скорби об умершем.

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