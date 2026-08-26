Путин подтвердил поддержку суверенитета Сирии в разговоре с президентом Аш-Шараа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран выразили готовность к углублению политического диалога.

Россия подтверждает свою позицию о поддержке единства и суверенитета Сирии. Это сегодня во время телефонного разговора с Ахмедом Аш-Шараа подчеркнул Владимир Путин.

Лидеры обсудили развитие отношений Москвы и Дамаска, выразив готовность к углублению политического диалога, а также торгово-экономического партнерства. Оба президента отметили важное значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 августа в московский аэропорт Шереметьево прибыл первый после перерыва прямой пассажирский рейс из Дамаска, выполненный авиакомпанией Syrian Airlines. В честь открытия направления самолет встретили водной аркой.

Согласно расписанию, рейсы по маршруту Дамаск — Москва — Дамаск теперь будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на лайнерах Airbus A320.

В аэропорту отметили, что запуск рейса расширяет международную маршрутную сеть и будет способствовать развитию туристических, деловых, культурных и гуманитарных связей между странами. Прямое авиасообщение было прервано в декабре 2024 года на фоне ситуации в Сирии.

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